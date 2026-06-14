本仮屋ユイカ、妹・リイナの第3子出産を報告 “姪っ子”赤ちゃん抱っこし満開の笑顔ショット披露 リイナも写真に反応「笑ってるーーー!!」
俳優の本仮屋ユイカ（38）が13日、自身のインスタグラムを更新。妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が無事に自宅で第3子を出産したことを報告し、赤ちゃんを抱っこし笑顔を見せる写真を披露した。
【写真】リイナも反応「笑ってるーーー!!」 “姪っ子”の赤ちゃんを抱っこし笑顔満開の本仮屋ユイカ
ユイカは「先日、妹のリイナが第三子の女の子を無事出産しました」と書き出し、「仕事終わりに妹宅へ向かうと、家に入る前からなんだか神聖な雰囲気。自宅出産だったので、リビングの真ん中にリイナと赤ちゃん、それを家族みんなで囲んでいて、感じたことのないほどあたたかく優しい空気が家中に満ちていました」と状況を報告。
「朝、仕事の前に様子を見に行ったのですが、その時と変わらないくらい元気で、そしてすぐに新生児のお母さんとして穏やかに過ごしてる姿に驚きました」と妹の様子に驚きつつも、「小さな頃から「お母さんになること」が夢だったリイナ。本当に本当におめでとう。そして、心からお疲れさまでした」とメッセージを送った。
投稿された写真は、赤ちゃんも笑顔のような穏やかな表情をしており、これを見たリイナが「笑ってるーーー!!」と嬉しそうな反応。ファンからは「リイナさん、ご出産おめでとうございます」「新たな姪と会えて素敵な笑顔ですね」「赤ちゃんもユイカさんも可愛い」「リイナちゃんの赤ちゃん可愛い」「とても可愛らしいお顔してますね もうメロメロですね」「リイナさんユイカさんおめでとうございます」など、祝福のコメントが多数寄せられている。
【写真】リイナも反応「笑ってるーーー!!」 “姪っ子”の赤ちゃんを抱っこし笑顔満開の本仮屋ユイカ
ユイカは「先日、妹のリイナが第三子の女の子を無事出産しました」と書き出し、「仕事終わりに妹宅へ向かうと、家に入る前からなんだか神聖な雰囲気。自宅出産だったので、リビングの真ん中にリイナと赤ちゃん、それを家族みんなで囲んでいて、感じたことのないほどあたたかく優しい空気が家中に満ちていました」と状況を報告。
投稿された写真は、赤ちゃんも笑顔のような穏やかな表情をしており、これを見たリイナが「笑ってるーーー!!」と嬉しそうな反応。ファンからは「リイナさん、ご出産おめでとうございます」「新たな姪と会えて素敵な笑顔ですね」「赤ちゃんもユイカさんも可愛い」「リイナちゃんの赤ちゃん可愛い」「とても可愛らしいお顔してますね もうメロメロですね」「リイナさんユイカさんおめでとうございます」など、祝福のコメントが多数寄せられている。