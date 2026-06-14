俳優の賀来賢人（36）が14日、東京・TOHOシネマズ新宿で、米国人のデイヴ・ボイル監督と共同で24年4月に設立した映像制作会社「SIGNAL181」の長編映画第1弾「Never After Dark／ネバーアフターダーク」の舞台あいさつを行った。5日に公開されて以降、鑑賞した人からさまざまな考察、感想などが寄せられる話題作。この日は、鑑賞後の観客からの質問に、一緒に出席したボイル監督とともに答えるという、一風変わった形式の舞台あいさつで、撮影秘話などを交えて会場を盛り上げた。

車好きの観客からは、劇中に80年代、90年代の乗用車が登場することについて、誰かの趣味なのか問われた。賀来が「デイヴの趣味もありますし、この映画は時代背景を明確にしていない…。なんですけど」と話すと、ボイル監督が「まあ、90年代ですね。時代設定が大きかったです。あと、特徴のある車がよかったので、外国の車が合っているのかなと思って」と、冷静な口調で日本語で答えた。その上で賀来は「僕は久々にマニュアル（車）だったので、何回もエンストしました」と明かし、会場を笑わせた。