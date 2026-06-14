■これまでのあらすじ

義父の非礼を謝りに来た義母は「もうあの人の好きにはさせない」と覚悟を決めた顔をしていた。そこへ懲りずに義父がやって来る。「俺は何もは悪いことはしてない」と言う義父に、義母は「自分がどれだけ気持ち悪いかわからないの？」と問いかけて…。



義父は、どうやら私に文句を言いに来たようでした。お義母さんが「エゴの押し付けは迷惑なのよ」と私を庇うと「手伝ってやろうとした」「嫌なら嫌だと言えばいい」と悪態をつき始めましたが、私は手伝いを頼んだ覚えはありませんし、ずっと迷惑に思っていました。夫婦のことに口を出すのは非常識だって、いい大人なのにどうしてわからないんでしょうね…。「家族なんだから」を言い訳に逆ギレして、義父は帰っていきました。ちゃんと私を守ってくれたお義母さんには感謝しかありません。さらに、お義母さんは夫にも「父親として自覚あるの？」と切り込んでくれて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)