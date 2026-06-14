Kep1erダヨン、ミニスカ姿の美脚ショット公開「ため息出るほど美しい」「圧倒的なスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）のダヨン（DAYEON）が6月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】Kep1erダヨン「まさに女神」反響相次いだ美脚ショット
ダヨンは、屋外で撮影したソロショットを複数枚投稿。フロントボタンデザインのブラウスにティアードミニスカートを合わせた美しい脚が際立つスタイルで、目を閉じる姿が収められている。
また、カメラ目線で微笑みを浮かべる姿や体をやや斜めに傾けポーズをとるショットなども披露している。
この投稿は「透明感半端ない」「ため息出るほど美しい」「圧倒的なスタイル」「まさに女神様」「ロングヘアが可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Kep1erダヨン「まさに女神」反響相次いだ美脚ショット
◆ダヨン、美脚輝くミニスカ姿披露
ダヨンは、屋外で撮影したソロショットを複数枚投稿。フロントボタンデザインのブラウスにティアードミニスカートを合わせた美しい脚が際立つスタイルで、目を閉じる姿が収められている。
また、カメラ目線で微笑みを浮かべる姿や体をやや斜めに傾けポーズをとるショットなども披露している。
◆ダヨンの投稿に「ため息出るほど美しい」と反響
この投稿は「透明感半端ない」「ため息出るほど美しい」「圧倒的なスタイル」「まさに女神様」「ロングヘアが可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】