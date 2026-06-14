吉瀬美智子、高級感溢れる自宅キッチン公開に反響「どこを見てもお洒落」「海外のアパートみたい」
【モデルプレス＝2026/06/14】女優の吉瀬美智子が6月14日までに、自身のInstagramを更新。自宅のキッチンを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「インテリアのセンスが抜群」自宅キッチン公開
吉瀬は、「バスルームを少しだけお見せしたので、キッチンも少しだけ」とつづり、こだわりの詰まったキッチンスペースの写真を投稿。シックな黒の収納棚をバックに、ペンダントライトや一枚板のカウンターテーブル、白いチェアが並ぶハイセンスな空間を披露している。
また「狭いお家ですが、お気に入りに囲まれて満足しております」と、愛用しているインテリアブランドや家電メーカーの詳細についても紹介している。
この投稿に、ファンからは「海外のアパートみたい」「インテリアのセンスが抜群に素敵」「どこを見てもお洒落で憧れます」「お気に入りに囲まれる生活最高ですね」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「インテリアのセンスが抜群」自宅キッチン公開
◆吉瀬美智子、自宅キッチン披露
吉瀬は、「バスルームを少しだけお見せしたので、キッチンも少しだけ」とつづり、こだわりの詰まったキッチンスペースの写真を投稿。シックな黒の収納棚をバックに、ペンダントライトや一枚板のカウンターテーブル、白いチェアが並ぶハイセンスな空間を披露している。
◆吉瀬美智子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「海外のアパートみたい」「インテリアのセンスが抜群に素敵」「どこを見てもお洒落で憧れます」「お気に入りに囲まれる生活最高ですね」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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