◆ファーム・リーグ 巨人１―２ハヤテ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の西舘勇陽投手がハヤテ戦で先発し、３回４２球を投げて１安打無失点６Ｋと圧巻の投球を披露した。右腕は「前回の１軍登板の反省を踏まえた上で甲斐さんと話して配球とか３イニングっていうのも決まっていたので、相手どうこうよりも、自分の反省プラス、自分が投げたい球を優先しました」と振り返った。

初回、１２球でテンポ良く３者凡退。２回も打者３人を三振で抑えた。大竹２軍投手コーチは「ストレートに力があり、テンポもよい。変化球をうまく使いながら持ち味のストレートを生かせている。状態がいいのでこのまま継続してもらいたい」と語った。

０―０のまま迎えた３回は先頭を空振り三振で初回から５者連続三振。続く８番・佐藤には遊撃への内野安打を浴びたが、９番・篠原を空振り三振。１番・広沢を直球で左飛に打ち取った。「全部の球種において投げ分けが内外で投げられていたので、そのおかげもあってですかね」と三振について手応えを口にした。

西舘は今季１軍初登板となった５月３０日の日本ハム戦で先発し６回無失点で１勝目をつかむと、７日のロッテ戦では勝利投手とはならなかったが７回１失点と好投。ローテーションの関係で８日に出場選手登録を抹消されていたが、リーグ戦再開後には先発ローテとしてさらに期待がかかる「まだセ・リーグ相手に勝てていないので、自分でちゃんと抑えられるようにしたいです」と意気込んだ。