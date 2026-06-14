タレントの内山信二（43）が14日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。ぽっちゃりキャラで売れるための秘けつについて語った。

この日は、メンバーのほとんどが100キロ超えで、ぽっちゃり界で大きな注目を集めているアイドルグループ「びっくえんじぇる」をゲストに迎えトーク。ぽっちゃりタレントとして第一線で活躍してきた内山がアドバイスする一幕があった。

「可愛さ」「画力」「機動力」が重要だと話し、食リポなどでは「奇麗に食べることが大事」だと説明。「グルメリポートはあんまりコメント求められないんですよ。コメントカットされて物撮りにいっちゃう」と明かした。

ナレーションまでの間に「どれだけおいしい顔ができるかが大事」と力説。以前、タレントの彦摩呂もロケで持ちネタ「宝石箱や〜！」を披露していたものの「4回やって使われたの1回だけでしたよ」とぶっちゃけ。「彦摩呂さんでもそうなってるんで、そういうのは大事」と助言した。

「あとは動けるかどうか…今はSNSでバリバリ大きい人が踊ったり跳ねたり。人気が出るんで、できるだけ動いてもらいたい」とアドバイス。「それを考えると可能性は非常にあるんじゃないかと思います」と伝えた。