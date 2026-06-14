日本テレビ系「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（土曜、後１０・００）が１３日、放送され、サッカー日本代表ＤＦ長友佑都選手（３９）が、大学のサッカー部の２学年後輩である山本紘之アナウンサー（３７）の単独取材に応じ、５大会目のワールドカップにのぞむ熱い思いを語った。

Ｗ杯前最後の国際壮行試合となった５月３１日のアイスランド代表との試合後、移動の車でインタビューが行われた。

今回のＷ杯への長友の選出について、賛否の声があがっていることには「批判は常に、大きな大会ならある。オセロみたいな感じ。称賛が白、批判が黒。チームが勝って、全て称賛に変えるから」と力強く語った。

また森保ジャパンの優勝のキーマンについては、「建英（たけふさ）」と久保建英（２５）の名前を挙げ、「Ｗ杯に対する悔しさとか思い、人一倍、誰よりも持ってる」と話した。

「覚悟と信念が４年前（２０２２年のカタールＷ杯）とは明らかに違う。いい感じのエゴもあるんだけど、チームのことも考えてる。自分のプレーだけではダメだ、チームがあっての自分、という意識が彼に出てきたんじゃないかと。すごい献身的に闘ってるし。あのままでは終わらない男たから。活躍すると思う」と期待を込めた。

１５学年下の久保については「アイツはカワイイんだよね。イジってさ、一線越えるヤツ、ムカつくじゃん（笑い）。でも建英は（イジってきても）一線越えたことがない、リスペクトがある」と愛情たっぷりに語った。