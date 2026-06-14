ニューストップ > ライフスタイルニュース > 嫁「やっとお義母さんに会えた！」義母「想像と違うタイプが来たわ…… 嫁「やっとお義母さんに会えた！」義母「想像と違うタイプが来たわ…」義母の嫉妬心が爆発!? 嫁姑問題はどうなる？ 嫁「やっとお義母さんに会えた！」義母「想像と違うタイプが来たわ…」義母の嫉妬心が爆発!? 嫁姑問題はどうなる？ 2026年6月14日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 息子の結婚を喜びたい気持ちはあるはずなのに、なぜか嫁への対抗心が燃え上がってしまう恵子さん…。振袖を貸してあげたのに、なぜかスッキリしない。その気持ちも少しわかってしまうような…？義母と嫁の静かなバトルは、これからさらに本格化していきそうです...！>>【まんが】うちの嫁には負けたくない！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】うちの嫁には負けたくない！ 私の中の天使と悪魔…優しい顔で放たれた“最恐アドバイス”とは？【裏切りには代償を Vol.125】 父親を指摘され激怒！しかし…感謝してる？尊敬してる？過去を振り返ると【夫から脱却できますか？ Vol.164】