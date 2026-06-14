18日に高校ラグビーの東北大会が天童市で開幕するのを前に、県代表として出場するチームが最終調整を行いました。そのチームとは。

【写真を見る】高校ラグビー東北大会 山形中央・山形南の合同チームが勝利を目指し合同練習 「ラグビーがしたい」その純粋な思い

ラグビーの象徴のひとつであるスクラム。このスクラムを組んでいるのは、山形中央と山形南、2つの高校の選手たちです。

■東北大会唯一の「合同チーム」



東北各県の持ち回りで開催され、各県の代表・16チームが出場する高校ラグビーの東北大会。





今年は山形県が会場ですが、少子化で競技人口が減っているため、山形中央と山形南の2校が合同チームを組んで出場することになりました。ラグビーがしたいと集まった選手たち。東北大会唯一の合同チームは、純粋な選手の思いを叶えるための策として注目されています。

■「いい仲間になった」

山形南 石山翼 キャプテン「ギクシャクするか不安だったが、合同練習をしたら高め合える仲間だと気づいたいい仲間になったと思う」

山形中央 永井宗矩 キャプテン「仕上がりはよくなってきている。初戦は岩手の1位となので、絶対に勝って準決勝に進みたい」



高校ラグビー東北大会は18日に、天童市の県総合運動公園で開幕します。