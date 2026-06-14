年齢を重ねると、この先どう生きるべきか悩むこともあるはず。ラジオ番組『GROWING REED』でゲストと対話してきた岡田准一が、自分自身との向き合い方について学んだこととは？※本稿は、俳優の岡田准一『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス）の一部を抜粋・編集したものです。

逆境を拒まず

受け入れる

逆境というのを、拒まないことだね。

孤独というものとか辛いということを通ってないと、やっぱりいい形には出てこないから。

作家・作詞家 伊集院静

伊集院 僕が大事にしてることがあって、こういうことなんだって、ここから出発しなくちゃいけないんだと。これはもう逃れられないんだからっていうね。そういうのを平気で思う精神を見つけること。

岡田の蓄積

本当にかっこいい大人の男性でした。逆境への強さを語りながら、チャーミングに笑う。男らしいのに可愛らしくて、じんわりと優しさが広がっていくから信じられる。

僕はずっと、信じられる大人になりたいと思っています。上からも下からも信じられる存在に。それが今でもテーマです。

伊集院さんは、僕にできない「やんちゃ」な魅力をたくさん持っていました。だからこそ、弱さや悲しさ、脆さも描ける。強くあろうと願っているからこそ、人間の本質を捉えられる。昭和の「漢」を体現する、そんな方でした。

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