元マンU指揮官がミランへ？ 精通記者ロマーノが発信「あとはクラブからの最終決定を待つだけ」「本人は就任を強く希望」
先月にマッシミリアーノ・アッレーグリ監督の解任を発表したミラン。新たに誰を招聘するのか。
同クラブは、2025-26シーズンをセリエA５位でフィニッシュ。チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内ぎりぎりの４位で終えたコモに１ポイント及ばず、２季連続でCL出場権を逃した。
監督人事に注目が集まるなか、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者によると、今年１月にマンチェスター・ユナイテッドの監督を解任されたルベン・アモリムの就任が近付いているという。同記者は６月14日、自身の公式Xで次のように発信した。
「ルベン・アモリムは、ミランの新監督になるために同クラブと協議した全ての条件を受け入れる構えだ。本人は就任を強く望んでおり、あとはクラブからの最終決定を待つだけとなっている」
イタリアの名門は、41歳のポルトガル人指揮官のもとで再建への一歩を踏み出すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】個性あふれる独特なポージング！ Ｗ杯戦士のFIFA公式ポートレートを一挙紹介！
同クラブは、2025-26シーズンをセリエA５位でフィニッシュ。チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内ぎりぎりの４位で終えたコモに１ポイント及ばず、２季連続でCL出場権を逃した。
監督人事に注目が集まるなか、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者によると、今年１月にマンチェスター・ユナイテッドの監督を解任されたルベン・アモリムの就任が近付いているという。同記者は６月14日、自身の公式Xで次のように発信した。
「ルベン・アモリムは、ミランの新監督になるために同クラブと協議した全ての条件を受け入れる構えだ。本人は就任を強く望んでおり、あとはクラブからの最終決定を待つだけとなっている」
イタリアの名門は、41歳のポルトガル人指揮官のもとで再建への一歩を踏み出すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】個性あふれる独特なポージング！ Ｗ杯戦士のFIFA公式ポートレートを一挙紹介！