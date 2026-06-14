◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド)

ドジャースの山本由伸投手がホワイトソックス戦で9回途中1失点の快投。ノーヒットノーランは逃しましたが、7勝目を手にしました。

8回2アウトまで一人の走者も出さない“完全試合”も見えてきましたが、遊撃手ムーキー・ベッツ選手が失策。山本投手は、「確かに打ち取った形にはなりましたけど、すごい跳ねたというか、イレギュラーもしましたし、そこに関しては本当、何もないです」と話し、8回を投げ終わったあとには、話しかけにきたベッツ選手と談笑する場面もありました。

ノーヒットノーランまではあと3人としましたが、9回は先頭打者であるトリスタン・ピーターズ選手にライトポール際への一発を許し、快挙達成ならず。それでも続く打者を打ち取り、交代が告げられました。マウンドを降りる際には、ファンからスタンディングオベーションで拍手喝采。ベンチでは大谷翔平選手をはじめ、仲間からねぎらいを受ける様子がありました、

降板直後に、大谷選手からかけられた言葉については、「特に変なことではない」としつつ、「今日は言えない」と笑みをうかべます。

前の試合から45連続アウトとしていたことには、「いい当たりも出ていた中で守備に助けられながらもありました」と仲間への感謝とともに、「前回もいい感覚もあったし、点差あって試せたこともあり、今日出せたこともあったので運がよかったと思います」と充実感をのぞかせました。

これで山本投手は2試合連続8回以上を投げ、13試合で7勝4敗、防御率2.52へ。6回以上3自責点以内のQS(クオリティースタート)は今季10度目と安定感抜群です。