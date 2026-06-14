サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表のグループリーグ初戦が日本時間１５日早朝に行われる。

代表でエースナンバー１０番を背負う堂安律選手（２７）の出身地・兵庫県尼崎市では、地元スターへの期待が膨らむ。

阪神尼崎駅とＪＲ尼崎駅には、８日に「堂安律は、ひとりじゃない」と書かれた広告が登場した。求人サイトを運営する「インディード・ジャパン」（東京都千代田区）が手がけたものだ。

広告には「尼崎のみんなへ」と、堂安選手の手書きの文字のほか、「１９歳で地元尼崎を離れ、海を渡りました」「あの日、一歩踏み出せたのは、尼崎からの期待が、背中を押してくれたから」など、堂安選手からふるさとへの感謝のメッセージが記されている。

メッセージ通り、堂安選手を応援してきた１人が、同市神田中通にあるホルモン鍋店「てっちゃん鍋やすもり」の店主の西原龍雄さん（５８）。堂安選手は、店に小学生の頃から通い、オランダやドイツに渡った後も年に１、２回ほど家族や友人らと訪れるという。

西原さんによると、堂安選手はいつもＴシャツなどラフな格好で来店。初対面の他の来店者でも、話しかけられると気さくに対応する。ファンの女性客２人が近くの店にサイン用の色紙を買いに行っている間に、「ファンにはごちそうするって決めてんねん」と会計を済ませたこともあるという。

前回のＷ杯前には、「ここまで来られたのは尼崎のおかげ。お世話になったやすもりさんをユーチューブで紹介することで、町おこしにもなれば」と、持ちかけられたという。

西原さんは「海外に行っても地元のことを考えてくれている」と心意気に共感し、協力。堂安選手が、西原さんや他の客と会話しながら店の看板メニューの「てっちゃん鍋」を食べる様子を撮影した。堂安選手の公式チャンネルにアップされたこの動画は、３８５万回再生されており、店には県外からも多くの人が訪れる。

西原さんは堂安選手について、「『ビッグマウス』と呼ばれることもあるが、僕から見れば地元思いで真面目な若者」とし、「１０番を背負うが、プレッシャーを感じず、のびのびと本来のプレーをしてほしい」とエールを送っている。