「あとりえミノムシ」の人形＝4月、京都市

京都市上京区の住宅街にあるアトリエには、和服を着たスズメや洋服姿のウシといったユニークな人形が並ぶ。活動拠点とする「糸あやつり人形劇団みのむし」は、風刺の効いた作品も上演し、子どもだけではなく大人もとりこにする。海外でも公演しており、劇団を主宰する飯室康一さん（78）は「人形劇を通して、世界が平和になれば」と話す。（共同通信＝遠藤加寿）

大阪府豊中市で5月の大型連休中、昔話の桃太郎をアレンジした作品が上演された。漫画好きの「モモタロー」がいつの間にか漫画の世界に入り込み、鬼退治に向かうストーリー。飯室さんらがあらかじめ録音したせりふに合わせ、人形の手足を軽やかに動かすと、客席は笑い声に包まれた。

同府吹田市から子どもと訪れた男性（39）は、昨夏に見て以来の大ファンといい「知っているストーリーを裏切られ面白かった」と興奮冷めやらぬ表情で話した。

飯室さんは高校3年の時、著名な人形師の半生を追ったテレビ番組を見てこの世界に飛び込んだ。人形の美しさと人形師の生きざまに感動し、大学進学をやめて東京の人形座に所属。人形作りや操り方を学んだ。

1975年、妻牧子さん（77）と兵庫県尼崎市で劇団を立ち上げた。2010年、上演拠点と工房を兼ねる「あとりえミノムシ」が京都に完成。現在は飯室さん夫妻と弟子の計3人で活動する。

これまで生み出した人形は千体以上で、全て手作り。飯室さんが人形本体の木を削り、牧子さんが衣装を縫う。人形を操るための10〜30本の糸は「手板」と呼ばれる田の字形の板につながり、手板の傾きと糸を引く加減で人形を歩かせたり座らせたりできる。

近年はチェコや韓国、中国で、現地の言語を使い公演した。飯室さんは「本当に歓迎してもらえた」と振り返る。

2025年はポルトガル在住の人形劇作家とも連携を始めた。「人形劇が好きな人に悪い人はいない」。こうした文化交流が、平和な世の中につながると信じている。

◎糸操り人形 首や手足などにつないだ糸で操作する人形。英語でマリオネットと呼ばれ、世界各地で親しまれる。日本では江戸初期には人形芝居が行われ、明治維新で途絶えかけたが明治中期に再興。東京の劇団「結城座」が継承する「江戸の糸あやつり人形」や、島根県の「益田の糸あやつり人形」は、記録を残すべき無形の民俗文化財として国が保護している。

上演拠点と工房を兼ねる「あとりえミノムシ」＝4月、京都市

昔話の桃太郎をアレンジした作品の一場面＝4月、京都市

人形を操る飯室康一さん（上段手前）＝5月、大阪府豊中市

「あとりえミノムシ」の人形＝4月、京都市

劇団を主宰する飯室康一さん（右）と妻牧子さん（左）ら＝3日、大阪府豊中市