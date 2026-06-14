セクシー女優でモデルのMINAMO（26）が14日、都内のソフトオンデマンド本社でファンイベント＆記者発表会を開き、21年5月のデビューから5年、続けてきたセクシー女優を、12月末日をもって引退すると発表した。この日は、24年1月19日にテレビ朝日系で放送された「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に、ともに生徒として出演したイジリー岡田（61）が、ゲストとして駆けつけた。

MINAMOは、イジリーに今後、タレント活動をしていくにあたり、悩んでいることを質問、相談した。その流れの中で「もう1つ。私（セクシー女優を）5年間やっていて、いまだにオナニーが毎日、やめられない。どうしたら、いいかな？」と告白した。

これには、イジリーも「芸能界に関係ない！」と、1度は声を大にした。その上で「昔のエロい本に書かれていたんですけど、性欲は、女性って20、30代くらいからガーッと上がり、男性は落ちるというグラフがあった。ここから、恐ろしくなりますよね。3度の飯のような感じ？ どんなに眠くても？」と逆質問した。

MINAMOは「眠かったり、疲れている時の方が良い。私は眠くなります」と答えた。さらに「朝、昼、晩で一番、どこの時間帯？」と聞かれると「晩ですね」と即答。「寝起きは、まだ全身の感覚が、まだ起きていないので。（大人の）おもちゃを当てすぎちゃって、腫れたり痛くなる。夜やった方が」と答えた。

イジリーは「何、言ってるの？」と笑いつつ「絶対、やめなくていいと思う。宣言した方が良い。楽屋で会った人に『毎日、しています。MINAMOです』と言って、変顔して欲しい」とリクエスト。これには、MINAMOも「その勇気ないなぁ」と照れ笑いを浮かべた。

イジリーは、芸能界で生きていく処世術として「とにかく、低姿勢ということ。あいさつ。時間（に遅刻しないこと）。やっていけると思います」とメッセージを送った。【村上幸将】