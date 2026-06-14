◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本―オランダ（１４日・ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突する。

日本の守護神が、タレントぞろいのオランダ攻撃陣をシャットアウト出来るか。鍵となるのが、ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）のファーストプレーだろう。異様な雰囲気に包まれる中で迎える初のＷ杯。前日練習後に守護神が初戦のポイントに挙げたのは、立ち上がりだった。

「本当に立ち上がりは、何が起こるか分からないので、そこの準備っていうところはしなければいけない。もちろん、シンプルにプレーするところはシンプルにプレーする。試合の流れを見ながら状況に合わせてプレーを変えていくことが大事になるかなと思う。最初の立ち上がりはより気を引き締めたいです」

警戒するファーストプレーだが、逆を言えば、最初のビッグセーブで自身も、チームも、一気に波に乗る可能性が高い。思い返せば直近の壮行試合のアイスランド戦でも、０―０の前半に唯一のピンチとなったミドルシュートで好セーブを披露し、流れを引き寄せるなど、彩艶のビッグセーブがもたらす効果は大きい。 「最初の入りは、９０分の中を通しても、より緊張感があるというか、自分としても最初の一本というところは気持ちが入る部分ではあるので、そこでいいプレーができたらゲームを落ち着かせられると思う。最初の一本のプレーというのは、大事にしなければならない」

地に足を着け、鈴木彩が普段通りの実力を発揮してくれれば、勝利への可能性はグッと高まる。１０年南アフリカ大会の１次リーグ初戦・カメルーン戦で１―０勝利に導いた川島永嗣に続く、日本代表史上２人目のＷ杯デビュー戦無失点へ―。最強守護神が日本のゴールを守り抜く。（後藤 亮太）