◆陸上日本選手権 最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子４００メートル障害決勝が行われ、京都・洛南高の後藤大樹（２年）が４８秒０９で優勝した。この種目の高校生優勝は大会史上初の快挙。日本歴代４位の好記録で、世界陸上で２度も銅メダルを獲得した為末大が持つ日本記録（４７秒８９）までも０秒２に迫った。アジア大会派遣設定記録（４９秒４６）を大きく突破しており、アジア大会日本代表に内定。「将来は為末さんのように世界でメダルを取れるような選手になりたい」と堂々と話した。

後藤は１３日の予選で４８秒３１をマーク。１９９６年に為末（広島皆実高）が打ち立てた４９秒０９の日本高校記録を約３０年ぶりに大幅に更新した。さらに、Ｕ１８（１８歳未満）世界最高記録という金字塔も打ち立てた。翌日の決勝ではさらに０秒２２も更新した。「（日本選手権は）テレビで見ていた大会。周りはオリピアンや世界陸上経験された選手ばかりなので、高校生らしく楽しもうと思っていました。予選はびっくりしました。自分でも鳥肌が立ちました」と笑顔で振り返る。

４００メートル障害の競技を始めたのは高校入学後。無限大の可能性を秘めた１７歳は、今秋のアジア大会を経て、２７年の北京世界陸上、２８年ロサンゼルス五輪を目指す。