◆カーリング日本選手権 最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の決勝が行われ、ＳＣ軽井沢クが昨年準Ｖの北海道銀行に７―６で大逆転で勝利し、２年ぶりの頂点に立った。

劇的シーンは最終第１０エンドに待っていた。４―６の劣勢。複数得点を取らなければ敗れる絶体絶命だったが、望みは捨てなかった。有利な後攻で最後まで攻め続け、ハウス内にナンバーワン、ツーの石をつくってプレッシャーをかけると、相手のミスを誘って３点を奪取。勝利をもぎ取った。上野美は「２次予選の時の北海道銀行さんとの試合も追いかける形になって、それを返せずに負けてしまったというところがあったので、この試合も５エンドまでは３点ダウンで苦しい展開だなと思っていたけど、まだ残り１０エンドまであると思って戦っていたので、最後まで諦めずにアイスを読み切って１個でもいいショットをしようとやったのがすごく良かった」と涙声で話した。

スキップの上野美、サードで妹結生の姉妹を中心にチームが結束。１次リーグ（Ｌ）で、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレを撃破したのに続き、プレーオフでは２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスをも飲み込んだ。試合を積むことに成長し、頂点まで駆け上がった。２年前に優勝しているとはいえ、現メンバーでの勝利は初めて。新たなチームの形を示した。

長いシーズンを優勝で締めくくった。上野美は「今シーズンはいろいろな大会に出て苦しい日も多かったですが、みんなで１個１個乗り越えようとして、自分たちの課題は何なのか、毎日毎日向き合って成長した結果が優勝につながった」と胸を張った。

これで３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にした。上野美は「今回の大会でも試合でも改善するところがあったりだとか、世界で戦っていくには足りない部分というものあるので、良かったところと課題を改めて確認して、それを毎日毎日成長するために改善していくってことをしていきたいなと思います」と早くも４年後を見つめていた。