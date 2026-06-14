■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

陸上の日本選手権女子三段跳決勝が14日行われ、船田茜理（25、ニコニコのり）が5回目に13m69（+0.8）をマークし日本選手権初優勝を果たした。

日本記録保持者の森本麻里子（31、オリコ）と事実上“一騎打ち”の状態で競った船田。まず記録を出したのは森本。2回目に13m48（+0.8）を跳びアジア大会派遣設定記録を突破、トップに出た。船田も追いかけるが2回目は失敗。3回目も森本には追いつかず、4回目の試技。向かい風も13m52（-0.3）を記録、森本を超しトップに立った。次の5回目でも記録を伸ばし13m69（+0.8）。しかし浮かない表情の船田。最後の6回目で森本が記録を伸ばしたが船田には追いつかず、自身の最後の試技を行う前に船田が優勝となった。最終記録は、5回目の13m69（+0.8）。アジア大会派遣設定記録は突破ならず、代表内定を逃した。

船田は、22年に学生新記録となる13m81をマーク。昨年8月に13m87（＋0.4）を跳び自己ベストを3年ぶりに更新した。

【女子三段跳 結果】

優勝：船田茜理 13m69（+0.8）

2位： 森本麻里子 13m54（+0.4）

3位： 郄島真織子 13m22（+0.7）※前回大会優勝