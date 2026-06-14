■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

女子200mの決勝が14日に行われ、日本記録保持者（22秒79）で前回大会Ｖの井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が23秒19（＋0.9）で連覇を達成。32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）の代表に内定した。

井戸は予選を全体トップの23秒01（＋0.1）で通過し、アジア大会派遣設定記録を突破。決勝ではスタートから力強い加速を見せると、コーナーで先頭に立った。直線に入ってもスピードは衰えず、最後までリードを守り切ってフィニッシュ。2位以下を寄せ付けない走りで頂点に立った。

また、同大会で女子100mにも出場した井戸は、決勝で11.44（−0.1）をマークし優勝。2種目での連覇達成となった。

レース後、井戸は「嬉しいです。2冠と2連覇を狙っていたので本当に今ほっとしています」と喜びを口にした。“2冠2連覇”達成には「自分自身で期待をしていたんですけど、そのための努力をしなきゃなっていう日々で。でも少しはまってきたのかなって思っています」と振り返った。「アジアの内定を取りたいと思っていたので、そこが1番嬉しかったです」と見事、代表の切符を掴んだ井戸。「今後はしっかり再度練習を積んで、アジア大会に向けて頑張りたいと思います」と意気込んだ。

井戸は昨年8月に、富士北麓ワールドトライアルで日本記録を打ち立て、福島千里の記録を9年ぶりに更新。同年9月の東京世界陸上にも出場した。

世界陸上の混合リレーに井戸とともに出場した松本奈菜子（29、東邦銀行）は23秒83（＋0.9）で6着だった。

【女子200m結果】

1位 井戸アビゲイル風果 23秒19

2位 鶴田玲美 23秒47

3位 郄橋亜珠 23秒55

4位 佐藤葵唯 23秒62

5位 壹岐あいこ 23秒73

6位 松本奈菜子 23秒83

7位 青野朱李 23秒85

8位 山形愛羽 23秒86

