■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

陸上の日本選手権・男子400mハードルの決勝が14日に行われ、後藤大樹（17、洛南高校）がU18世界新記録となる48秒09をマークし初優勝。アジア大会代表に内定した。

決勝に進出した8人、全員がアジア大会派遣設定記録をクリアしているため、優勝すれば代表に内定する男子400mハードル。予選トップの48秒31をマークし、U-18の世界記録を更新した高校2年生の後藤大樹（17、洛南高校）の期待の若手や、日本歴代3位の記録を持つ豊田兼（23、トヨタ自動車）、4年ぶりの優勝を目指す黒川和樹（24、住友電工）などが顔を揃えた。

スタートから黒川が積極的に前に出るも、最後のハードルで後藤と並んだ。最後の直線で後藤が抜き去り、突き放してフィニッシュ。後藤が予選で更新した48秒31をさらに上回る48秒09でU18の世界記録を自ら塗り替えた。さらに日本歴代4位となるタイムで為末大の日本記録47秒89に0秒2に迫った。

【男子400mハードル決勝】

優勝 後藤大樹（洛南高校）48秒09

2位 黒川和樹（住友電工）48秒84

3位 筒江海斗（ST-WAKO）49秒05