セクシー女優でモデルのMINAMO（26）が14日、都内のソフトオンデマンド本社でファンイベント＆記者発表会を開き、21年5月のデビューから5年、続けてきたセクシー女優を、12月末日をもって引退すると発表した。

この日は、24年1月19日にテレビ朝日系で放送された「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に、ともに生徒として出演したイジリー岡田（61）が、ゲストとして駆けつけた。

セクシー女優引退後のタレント活動に関するトークの中で、イジリーは「バラエティーに出るんだったら、リアクション」とアドバイスを送った。MINAMOが「私、結構、苦手なんですよ」と真顔で答えると「じゃあ、歯ブラシを持ってきました」と口にした手には、MINAMOの歯ブラシセットが握り締められていた。イジリーは、共演した女優、女性タレント、アイドルの楽屋を訪れ、使った後の割り箸などの食器や、愛用の歯ブラシなどをなめる“楽屋芸”で恐れられており、MINAMOは「ええっ！？ いやぁ！ 封印したって聞きましたよ！！」と悲鳴を上げた。

イジリーは、91年から98年までテレビ東京で放送され、レギュラー出演した人気深夜トーク番組「ギルガメッシュないと」の放送終了後“楽屋芸”を1度、封印したとされている。当時を振り返り「40歳くらいの時、クリーンなイメージにしたいのでやめますと。でも、今から20年前の話。今は61歳、毎回やってるよ！！」と言い放ち、MINAMOの歯ブラシを豪快になめた。

MINAMOが「いやぁ！」と叫ぶと、イジリーは「（“楽屋芸”を）俺がやる、（女性タレントが）嫌がる、客が笑う…3体みんなで合わせ技」と“楽屋芸”の本質を説明。それでも、MINAMOが「マジで嫌だぁ！」と叫んだが、その中でもイジリーは容赦なく、豪快にMINAMOの歯ブラシで歯を磨いた。

そこまでされた段階で、ついにMINAMOも観念。「この歯ブラシは、宝物にします。額に入れて家に飾っておきます」と“家宝”にすると誓った。イジリーは「捨てるだろう。（飾るのは）おかしいだろ！」と笑った。【村上幸将】