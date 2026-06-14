三笘、遠藤ら不在でも…「番狂わせ」を米メディアが予想　日本は「カウンターで隙を突く」【W杯】

現地6月14日、日本代表はオランダ代表との初戦を迎える(C)Getty Images

サッカー日本代表の8度目となるワールドカップ（W杯）の戦いがいよいよ始まる。開催中の北中米大会初戦、現地時間6月14日のオランダ戦が目前となった。

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森保一監督に率いられる日本は、三笘薫、南野拓実、遠藤航といった長くチームを支えてきた主力選手が故障により今回は出場できないことから、より総合力が試される大会となる。その状況で迎える初戦、優勝候補にも挙がるオランダとのゲームは、史上最高順位を目指す森保ジャパンにとって、大きな試金石とも言える一戦だ。

W杯準優勝3度の歴史を持ち、欧州屈指のサッカー大国であるオランダとの対戦は日本のグループリーグ3試合においても、いきなり迎える大一番。過去の実績や選手の顔触れなどから、下馬評ではオランダ有利の声も聞こえる中、米国内では日本の勢いやチーム力を高く評価する見解も伝えられている。

『FOX SPORTS』は、各試合の見どころを紹介する特集記事の中で、オランダ対日本について、「オランダが有利と見られているとはいえ、決して簡単な試合にはならない。日本はアジア予選で圧倒的な強さを発揮し、13勝2分1敗、得失点差＋51という驚異的な成績を残したことで、大きな自信を手にしているからだ」などと指摘する。

また、両国のキーマンとなり得る選手についても触れており、「オランダ代表は若手とベテランが融合した陣容だが、経験豊富な主力たちは今大会でも極めて重要な存在となる」として、フィルジル・ファン・ダイク、メンフィス・デパイ、フレンキー・デヨングの名前を挙げた。