三笘、遠藤ら不在でも…「番狂わせ」を米メディアが予想 日本は「カウンターで隙を突く」【W杯】
現地6月14日、日本代表はオランダ代表との初戦を迎える(C)Getty Images
サッカー日本代表の8度目となるワールドカップ（W杯）の戦いがいよいよ始まる。開催中の北中米大会初戦、現地時間6月14日のオランダ戦が目前となった。
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森保一監督に率いられる日本は、三笘薫、南野拓実、遠藤航といった長くチームを支えてきた主力選手が故障により今回は出場できないことから、より総合力が試される大会となる。その状況で迎える初戦、優勝候補にも挙がるオランダとのゲームは、史上最高順位を目指す森保ジャパンにとって、大きな試金石とも言える一戦だ。
W杯準優勝3度の歴史を持ち、欧州屈指のサッカー大国であるオランダとの対戦は日本のグループリーグ3試合においても、いきなり迎える大一番。過去の実績や選手の顔触れなどから、下馬評ではオランダ有利の声も聞こえる中、米国内では日本の勢いやチーム力を高く評価する見解も伝えられている。
『FOX SPORTS』は、各試合の見どころを紹介する特集記事の中で、オランダ対日本について、「オランダが有利と見られているとはいえ、決して簡単な試合にはならない。日本はアジア予選で圧倒的な強さを発揮し、13勝2分1敗、得失点差＋51という驚異的な成績を残したことで、大きな自信を手にしているからだ」などと指摘する。
また、両国のキーマンとなり得る選手についても触れており、「オランダ代表は若手とベテランが融合した陣容だが、経験豊富な主力たちは今大会でも極めて重要な存在となる」として、フィルジル・ファン・ダイク、メンフィス・デパイ、フレンキー・デヨングの名前を挙げた。
一方で日本に対しては、三笘、遠藤などの不在を「大きな懸念」としながらも、攻撃陣の上田綺世、前田大然の所属クラブでの活躍をフォーカスしながら、「前線に強力なタレントが揃っている」と評している。
さらに、『NBC Sports』ではオランダと日本のゲームを前に、独自の予想スコアも紹介。同メディアは、「引き分けになっても不思議ではない試合だ。しかし、日本がカウンターアタックでオランダの隙を突き、ある種の番狂わせを演じる可能性も感じられる」などと説明。予想スコアは、「オランダ 1-2 日本」と記している。
今大会で森保ジャパンが掲げる、ベスト8、そして初優勝の目標へ、第一歩となる初戦。日本は勝利を掴むことが出来るか。大きな期待を背負う、青きサムライたちの戦いが間もなく始まろうとしている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]