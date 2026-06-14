タレント若槻千夏（41）が13日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。バラエティー番組で頑張る理由を明かした。

永野（51）をゲストに迎え、バラエティー番組での振る舞いについて語った。

指原は「私お金ある感じで笑いをとっちゃったんですよ。一歩目それが間違い。結構それが簡単に笑いがとれる方法だって気づいちゃったから『全然なんでも買いますよ』とかそういう笑いのとり方してたら、気づいたらスタッフさんの番組に対する目線とかも、そういう人みたいな。お金あって、プロデュース業ばっかりやっててカラコン売っててみたいな人になっちゃったから、自然とそっちになっちゃっただけで」と今のキャラクターになった経緯を説明した。

指原は続けて若槻に「一番ズルいですよ」と話し、永野も「ズルいよね。“その日暮らし”みたいな顔でバラエティー出てる。“家なき子”みたいな」と若槻のキャラクターの“ズルさ”に共感した。

指原も「家デカいのに」とイジり、永野は「家デカいの？マジで？俺ビデオボックスで暮らしてるのかと思った。そういう顔してますよね。漫喫で…子どもを漫喫で育ててて、法律の間をいっている毒親」と強烈な例えをした。

永野は「バラエティーの臨み方が、すごい時代を知ってるって話たまにされるじゃないですか。マジトークになると。平成の厳しい時代をっていう。あれがかかっちゃうんですか？ぶん回しているときが調子がいいってことですよね？」とバラエティー番組に前のめりな若槻に質問した。

若槻は「私自身がぶん回しているよりも、ここにいる全員をかきまぜたいんです」と答えた。「自分は全部カットされてもいいと思ってる。その人がしゃべるきっかけさえできたら。でもそれってわからなくないですか？ゲストで出演して緊張している子がめちゃくちゃぶん回してるやついたら“ここまでやっていいんだ”って、怖くないっていうか」と自身の立ち回りを説明した。

指原も「わかるわかる。すごい」と感心した。

若槻は「1回緊張してしゃべってしまうと全員が緊張しちゃうから“ここまでやっちゃっても大丈夫”を見せるだけ」と語った。

永野は「そういう先輩いるとうれしいですもんね。本当に」と納得した。

指原は「何周もしすぎですよ」と若槻の大人の考え方に笑った。