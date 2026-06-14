【函館3R】ファインニードルの半妹・ライトニングロッドが鮮やか逃げ切りV

6月14日、函館競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1000m）は、横山琉人騎乗の5番人気、ライトニングロッド（牝3・栗東・高橋義忠）が快勝した。1馬身差の2着にビタミンドロップ（牡3・美浦・松山将樹）、3着にクインズスズラン（牝3・美浦・村田一誠）が入った。勝ちタイムは0:58.6（良）。

1番人気で斎藤新騎乗、エコロセレナ（牝3・美浦・斎藤誠）は7着、2番人気で小林美駒騎乗、ルクソンライト（牡3・美浦・伊藤圭三）は10着敗退。

良血馬が待望の初白星

横山琉人騎乗の5番人気、ライトニングロッドが嬉しい初勝利を飾った。レースでは抜群のスピードを見せてハナを奪うと、そのままマイペースの逃げに持ち込む形。終始リズム良くレースを運んだ。直線に向いても脚色は衰えず、後続の追撃を寄せ付けないまま押し切り。待望の初白星を手にした。同馬はG1馬ファインニードルの半妹。良血馬がその素質の一端を見せる勝利となった。

ライトニングロッド 4戦1勝

（牝3・栗東・高橋義忠）

父：サンダースノー

母：ニードルクラフト

母父：Mark of Esteem

馬主：ゴドルフィン

生産者：ダーレー・ジャパン・ファーム