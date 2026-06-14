3児の母・川崎希「朝から揚げ物作りはひさびさ」手作り弁当公開「蒸籠まで使うなんて本格的」「朝からすごすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの川崎希が6月14日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。お弁当作りの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB3児のママタレ「彩りが綺麗」朝から揚げた唐揚げ・蒸篭蒸し野菜入った弁当
川崎は「お弁当作り」とコメントを添え、蒸籠で調理する様子を投稿。その後、「朝から揚げ物作りはひさびさ」とつづり、フライパンで肉を揚げる様子を紹介した。さらに続く投稿では「お弁当出来た〜」と報告し、完成したお弁当を披露。こんがりと揚がった唐揚げや卵焼き、白米、ミニトマトに加え、蒸籠で蒸したとみられるブロッコリーとにんじんが彩り良く詰められている。
この投稿には「栄養バランスが考えられてて美味しそう」「朝からすごすぎる」「蒸籠まで使うなんて本格的」「子どもが喜びそう」「自宅ベランダで収穫したミニトマトかな」「彩りが綺麗」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「彩りが綺麗」朝から揚げた唐揚げ・蒸篭蒸し野菜入った弁当
◆川崎希、手作り弁当を公開
川崎は「お弁当作り」とコメントを添え、蒸籠で調理する様子を投稿。その後、「朝から揚げ物作りはひさびさ」とつづり、フライパンで肉を揚げる様子を紹介した。さらに続く投稿では「お弁当出来た〜」と報告し、完成したお弁当を披露。こんがりと揚がった唐揚げや卵焼き、白米、ミニトマトに加え、蒸籠で蒸したとみられるブロッコリーとにんじんが彩り良く詰められている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿には「栄養バランスが考えられてて美味しそう」「朝からすごすぎる」「蒸籠まで使うなんて本格的」「子どもが喜びそう」「自宅ベランダで収穫したミニトマトかな」「彩りが綺麗」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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