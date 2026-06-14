有名歌手、美脚ライン際立つ散歩コーデ公開「スタイル抜群」「美しいプロポーション」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】歌手のアグネス・チャンが6月12日、自身のInstagramを更新。散歩コーディネートを公開した。
【写真】70歳人気歌手「腰の位置が高い」とファン驚きの姿
アグネスは「朝の散歩に行って来ます。香港は東京より気温が高いです。暑くなる前に行って来ます」と報告し、ラグジュアリーな家具が置かれた室内で撮影した写真を投稿。黒のTシャツに同色のスキニーパンツと白のスニーカーを合わせたスタイルで、腰に手を当てて微笑む姿が収められており、美しい脚のラインが際立つショットとなっている。
この投稿は「美しいプロポーション」「美オーラ放ってる」「スタイル抜群」「腰の位置が高い」「インテリアが高級感ある」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】70歳人気歌手「腰の位置が高い」とファン驚きの姿
◆アグネス・チャン、美脚ライン際立つ散歩コーデ披露
アグネスは「朝の散歩に行って来ます。香港は東京より気温が高いです。暑くなる前に行って来ます」と報告し、ラグジュアリーな家具が置かれた室内で撮影した写真を投稿。黒のTシャツに同色のスキニーパンツと白のスニーカーを合わせたスタイルで、腰に手を当てて微笑む姿が収められており、美しい脚のラインが際立つショットとなっている。
◆アグネス・チャンの投稿に「美オーラ放ってる」と反響
この投稿は「美しいプロポーション」「美オーラ放ってる」「スタイル抜群」「腰の位置が高い」「インテリアが高級感ある」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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