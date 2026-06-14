美女タレント「ひとりで食べ切れるわけがない」大量の手作り焼き浸し＆豪華食卓公開「この量作るのはすごい」「料理上手で尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの山之内すずが6月12日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの豪華な料理の数々を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳美人タレント「料理上手で尊敬」の声相次いだ豪華メニュー
山之内は、「自炊飯ハイライト更新してなさすぎたので今更載せるよ」と紹介し、手料理を投稿。ナスやズッキーニ、パプリカ、ピーマン、肉などを調理してガラス容器いっぱいに敷き詰めた「大量の焼き浸し」を披露し、調理中の様子を写した写真に「ひとりで食べ切れるわけがない」とツッコミを入れている。
また2か月前に開催されたという「チーム山之内」食事会の食卓の写真では、ローストビーフやカプレーゼ、アスパラ生ハム春巻き、生ハムのリエットなどがずらりと並んでおり「生ハムパーティーといいながら見た目ではそんな感じしない」とユーモアを交えてつづっている。
この投稿に、ファンからは「焼き浸しが夏らしくて本当に美味しそう」「品数が多くてまるでお店のクオリティ」「すずちゃんの料理の腕前に感動しました」「この量作るのはすごい」「料理上手で尊敬」「自炊を頑張っていて尊敬します」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人タレント「料理上手で尊敬」の声相次いだ豪華メニュー
◆山之内すず、手作りの大量焼き浸し披露
山之内は、「自炊飯ハイライト更新してなさすぎたので今更載せるよ」と紹介し、手料理を投稿。ナスやズッキーニ、パプリカ、ピーマン、肉などを調理してガラス容器いっぱいに敷き詰めた「大量の焼き浸し」を披露し、調理中の様子を写した写真に「ひとりで食べ切れるわけがない」とツッコミを入れている。
◆山之内すずの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「焼き浸しが夏らしくて本当に美味しそう」「品数が多くてまるでお店のクオリティ」「すずちゃんの料理の腕前に感動しました」「この量作るのはすごい」「料理上手で尊敬」「自炊を頑張っていて尊敬します」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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