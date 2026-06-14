「セーラームーン」女優、1歳長男を抱っこ サッカー観戦ショットに「幸せオーラ溢れてる」「素敵なママの顔」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】女優の小松彩夏が6月11日、自身のInstagramを更新。子どもを抱っこした姿を公開した。
【写真】39歳元セーラー戦士「息子くん大きくなってる」スタジアム前で1歳息子抱っこ
小松は「ベガルタ仙台 J2・J3百年構想リーグ 優勝おめでとうございます」と仙台に本拠地を置くプロサッカークラブ・ベガルタ仙台への祝福の言葉をつづり、同クラブのホームスタジアムを背に撮影した子どもとの2ショットを投稿。チームカラーのシャツに身を包み、抱っこ紐で抱えた子どもの頭に優しく手を添えて微笑む仲睦まじい姿が収められている。
また、スタジアム内の様子を撮影した写真も載せ、「優勝が決まった瞬間の歓声と感動は忘れられません」とコメント。「歴史的な瞬間に立ち会うことができてとても幸せでした」と振り返っている。
この投稿は「素敵なママの顔」「幸せオーラ溢れてる」「今も変わらぬ美しさ」「優しい眼差し」「息子くん大きくなってる」「笑顔に癒される」と反響を呼んでいる。
ドラマ「美少女戦士セーラームーン」（TBS系／2003〜2004年）でセーラーヴィーナス役を演じていた小松。2023年7月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年1月28日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元セーラー戦士「息子くん大きくなってる」スタジアム前で1歳息子抱っこ
◆小松彩夏、子どもを抱っこした姿披露
小松は「ベガルタ仙台 J2・J3百年構想リーグ 優勝おめでとうございます」と仙台に本拠地を置くプロサッカークラブ・ベガルタ仙台への祝福の言葉をつづり、同クラブのホームスタジアムを背に撮影した子どもとの2ショットを投稿。チームカラーのシャツに身を包み、抱っこ紐で抱えた子どもの頭に優しく手を添えて微笑む仲睦まじい姿が収められている。
◆小松彩夏の投稿に「幸せオーラ溢れてる」と反響
この投稿は「素敵なママの顔」「幸せオーラ溢れてる」「今も変わらぬ美しさ」「優しい眼差し」「息子くん大きくなってる」「笑顔に癒される」と反響を呼んでいる。
ドラマ「美少女戦士セーラームーン」（TBS系／2003〜2004年）でセーラーヴィーナス役を演じていた小松。2023年7月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年1月28日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
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