那覇市で激しい雨を観測 沖縄は明日15日にかけて梅雨末期の大雨の恐れ
今日14日、沖縄に梅雨前線に伴う発達した雨雲や雷雲がかかっています。那覇市には「レベル3大雨警報」が発表されています。沖縄では明日15日にかけて激しい雨の降る所がある見込みで、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となる恐れがあります。
那覇市に「レベル3大雨警報」発表中 明日15日にかけて激しい雨の恐れ
今日14日、沖縄に梅雨前線に伴う発達した雨雲や雷雲がかかっています。那覇市では1時間に46.0ミリの激しい雨が降りました。15時46分には那覇市にレベル3大雨警報が発表されています。低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
予想雨量
今日14日に予想される1時間降水量は多い所で
沖縄本島地方 40ミリ
宮古島地方 30ミリ
八重山地方 30ミリ
明日15日に予想される1時間降水量は多い所で
沖縄本島地方 30ミリ
八重山地方 30ミリ
明日15日18時までに予想される24時間降水量は多い所で
沖縄本島地方 80ミリ
宮古島地方 60ミリ
八重山地方 60ミリ
その後、明日15日18時から明後日16日18時までに予想される24時間降水量は多い所で
沖縄本島地方 80ミリ
宮古島地方 50ミリ
八重山地方 50ミリ
土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。