今日14日、沖縄に梅雨前線に伴う発達した雨雲や雷雲がかかっています。那覇市には「レベル3大雨警報」が発表されています。沖縄では明日15日にかけて激しい雨の降る所がある見込みで、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となる恐れがあります。

那覇市に「レベル3大雨警報」発表中 明日15日にかけて激しい雨の恐れ

今日14日、沖縄に梅雨前線に伴う発達した雨雲や雷雲がかかっています。那覇市では1時間に46.0ミリの激しい雨が降りました。15時46分には那覇市にレベル3大雨警報が発表されています。低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。





沖縄地方は、梅雨前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で、明日15日にかけても大気の状態が非常に不安定となるでしょう。明日15日にかけて激しい雨の降る所がある見込みで、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となる恐れがあります。

予想雨量

今日14日に予想される1時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 40ミリ

宮古島地方 30ミリ

八重山地方 30ミリ

明日15日に予想される1時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 30ミリ

八重山地方 30ミリ



明日15日18時までに予想される24時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 80ミリ

宮古島地方 60ミリ

八重山地方 60ミリ

その後、明日15日18時から明後日16日18時までに予想される24時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 80ミリ

宮古島地方 50ミリ

八重山地方 50ミリ



土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。