◇交流戦 中日9―5日本ハム（2026年6月14日 エスコンF）

中日は日本ハムとの打撃戦を制し、連敗を3でストップ。今季の交流戦を7勝11敗で終えた。井上一樹監督（54）は試合後、ここまでの戦いを総括した。

「これだけ負けが込んではいるが、底力はあると僕は思っている。それがちょっとかみ合わないところが、勝ち星を拾うというところにつながっていないのかなと思うけど、交流戦はこれで終わり。またセリーグとの対戦となるので、交流戦のこの最後は、どうしてもどうしても勝ちたかった」

初回に先制を許すも、3回に田中、岡林の連続適時打で逆転。ただ、5―3の6回に先発・涌井が大塚、万波に連続ソロを浴びて追いつかれた。

それでも直後の7回1死一塁から細川が左中間への特大の勝ち越し9号2ラン。石川昂も左越え5号ソロで続き突き放した。主砲の細川だけでなく、石川昂、鵜飼らも成長の兆しを見せている。

「細川は4番でずっと使ってきた選手。鵜飼と石川昂については、自分がレギュラーを獲ってやるんだという必死さというのが最近は見えている。結果が出る出ないは難しいものがあるが、そういった必死さは感じる」

依然、セ・リーグ最下位で借金19。「最終戦を勝ったことによって、僕は風向きは変わると思っている。みんな満身創痍（そうい）でやっているから、ちょっと心も体も休ませて、またみんなでいいパフォーマンスをしてもらうように頑張りたい」。苦しい戦いが続くが、ペナントレース再開をきっかけに大逆襲を狙う。