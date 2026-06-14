モデルで俳優の川原亜矢子さんが6月13日までに、自身のインスタグラムを更新。和服姿が美しいとネット上で話題になっています。



【写真】「異次元の美しさ」元パリコレモデルの和服姿 三つ編みも「かわいらしい」

川原さんは5月の思い出の一つとして、水墨画教室に参加したことを報告。今春、アメリカをドライブ旅行した際に出会った鳥を描いたそうで、「無心で絵を描くひとときを満喫しました」とつづりました。



約1年前から書道も学んでいる川原さん。墨で表現することを始めてから、自身に変化を感じているらしく、「今まで気にかけていなかった生き物や植物にも興味が深まりました」と明かし、「奥深き墨の世界」「私にとって、かけがえのない趣味時間」と充実した様子でした。



この日のファッションは、淡いグレーの地に黒色の線が入った着物に、赤い帯の組み合わせ。お稽古を意識したのか、長い髪はおでこをすっきりと出し、太い三つ編みスタイルにまとめています。



ネット上では「着物が似合いすぎ」「上品で素敵」「異次元の美しさ」「粋なお着物です」「コーディネートが素敵」「髪型もかわいらしいです」など、称賛する声が相次ぎました。



川原さんは1971年4月5日、大阪府生まれ。1986年にモデルデビュー。1989年公開の映画「キッチン」では主役に抜擢されました。1991年には単身でパリに渡り、シャネルやクリスチャン・ディオール、イヴ・サンローランなど、有名デザイナーのコレクションに出演。トップモデルとして活躍しました。帰国後には俳優業を再開し、ドラマや映画、舞台などに出演しています。