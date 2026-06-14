『mofusand』×ユニクロ「UT」コラボに新作！ アウトドアを満喫する“にゃんこ”をデザイン
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、6月19日（金）から、イラストレーター“ぢゅの”氏が描く『mofusand』をデザインしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】バードウォッチング姿もかわいい！ コレクション一覧
■デザインは全4種類
今回発売される「mofusand UT／ショート」は、“キャンプ”や“アウトドア”をテーマに、にゃんこたちが自然の恵みを満喫している愛らしい姿をプリントで表現したコレクション。
ラインナップには、リュックを背負っていつもより遠くを目指すにゃんこを描いたデザインなど、とってもキュートでちょっとシュールなTシャツがそろう。
そのほか、収穫体験や、バードウォッチング、ハンモックといった、アウトドアらしいモチーフが登場。いずれも、着心地のいい綿100％が使われている。
【写真】バードウォッチング姿もかわいい！ コレクション一覧
■デザインは全4種類
今回発売される「mofusand UT／ショート」は、“キャンプ”や“アウトドア”をテーマに、にゃんこたちが自然の恵みを満喫している愛らしい姿をプリントで表現したコレクション。
ラインナップには、リュックを背負っていつもより遠くを目指すにゃんこを描いたデザインなど、とってもキュートでちょっとシュールなTシャツがそろう。
そのほか、収穫体験や、バードウォッチング、ハンモックといった、アウトドアらしいモチーフが登場。いずれも、着心地のいい綿100％が使われている。