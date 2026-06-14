安田美沙子、夫と“昔からお友達”の人気俳優と2ショット披露「目が釘付けでした!!私たち夫婦の写真も撮ってくれた」
タレントの安田美沙子（44）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫と以前からの友人という俳優・岡田義徳（49）が出演する舞台を夫婦で観劇に行ったことを報告し、岡田との2ショットを披露した。
【写真】「パパが昔からお友達な」岡田義徳との2ショットを披露した安田美沙子
安田は、「夫婦で、久々な観劇。。。」と書き出し、子どもたちをシッターに預け久しぶりに“夫婦2人”で夜に出かけたことを報告。「パパが昔からお友達な岡田さん 貴重な時間をいただき、ありがとうございました。目が釘付けでした!!私たち夫婦の写真も撮ってくれた」とつづり、岡田と笑顔でポーズをする2ショットや、岡田が撮影してくれたという夫婦ショットなどを披露した。
さらに「舞台『曲がれ！スプーン』テンポがよくて、その世界にどっぷり浸からせていただき、エスパーや細男がおもしろくって、笑いがもう堪えられなかったです！改めて、舞台って生もので、魅力的。。」と観劇した舞台を称賛した。
安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子男児、20年2月に第2子男児が誕生している。
【写真】「パパが昔からお友達な」岡田義徳との2ショットを披露した安田美沙子
安田は、「夫婦で、久々な観劇。。。」と書き出し、子どもたちをシッターに預け久しぶりに“夫婦2人”で夜に出かけたことを報告。「パパが昔からお友達な岡田さん 貴重な時間をいただき、ありがとうございました。目が釘付けでした!!私たち夫婦の写真も撮ってくれた」とつづり、岡田と笑顔でポーズをする2ショットや、岡田が撮影してくれたという夫婦ショットなどを披露した。
さらに「舞台『曲がれ！スプーン』テンポがよくて、その世界にどっぷり浸からせていただき、エスパーや細男がおもしろくって、笑いがもう堪えられなかったです！改めて、舞台って生もので、魅力的。。」と観劇した舞台を称賛した。
安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子男児、20年2月に第2子男児が誕生している。