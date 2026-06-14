元乃木坂46能條愛未と結婚の中村橋之助、母・三田寛子のすごい“お小遣い事情”を振り返る 今は「めちゃくちゃ感謝」
歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と、妻で元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が、14日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』スペシャル（後0：55）に出演した。
【写真】『新婚さんいらっしゃい！』中村橋之助＆能條愛未がラブラブの様子
今回は、番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで赤裸々に語った。
橋之助の母・三田寛子をめぐる話題でも盛り上がった。橋之助は「母がめちゃめちゃ金銭感覚に対して厳しくて」と言い、「自分がちゃんと使うべきところに使いなさい」という方針のため「中学生の時からお小遣い領収書清算」があったと明かした。MC陣からは「領収書清算？」「あんまり聞いたことがない」と驚きの声があがった。
橋之助と三田の間に交換ノートのようなものがあり、「SUICA 2000円」などと記入し、これに「母認める」が入らなければ「（経費として）返ってこない」環境だったという。妻の能條も「すごい」と驚くなか、橋之助は「（母の管理に）大人になってからめちゃくちゃ感謝した」と語っていた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【写真】『新婚さんいらっしゃい！』中村橋之助＆能條愛未がラブラブの様子
今回は、番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで赤裸々に語った。
橋之助と三田の間に交換ノートのようなものがあり、「SUICA 2000円」などと記入し、これに「母認める」が入らなければ「（経費として）返ってこない」環境だったという。妻の能條も「すごい」と驚くなか、橋之助は「（母の管理に）大人になってからめちゃくちゃ感謝した」と語っていた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。