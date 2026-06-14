TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が14日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演し、肺炎のため9日に86歳で死去した、女優の中村玉緒さん（享年86）にあらためて哀悼の意を示した。

「さんまのSUPERからくりTV」「ぴったんこカン・カン」などで共演しており、13日の「情報7days ニュースキャスター」でも「寂しくなります」などと喪失感を口にしていた。

この日は、06年6月に玉緒さんが番組にゲスト出演した際の音声を流した。スターバックスコーヒーのキャラメルマキアートが大好きなことや、パチンコにはまって3カ月前からパチンコを打つ予定を決めていること、メモ魔になったいきさつ、夫の勝新太郎さんとの思い出などを楽しそうに語っていた。

聞き終えた安住アナは「中村玉緒さんの元気な声でね、懐かしいなという感じがいたします」としみじみ語った。

お正月特番「さんま・玉緒のお年玉あんたの夢をかなえたろかスペシャル」では、「私、若くて駆け出しで、本当に何の者でもなかったんですけども、必ず玉緒さんの方から声を掛けて下さって」と懐かしんだ。

同特番には「3年くらい前から、玉緒さんは収録に参加していない」という。「確かその年は、手紙がスタジオに届いて、代読したような記憶がありますが、その後手紙も届かなくなり、体調が悪いんだろうなということは想像していました」。そんな中での悲しい知らせ。「訃報が今週、届いたということですよね」とつぶやいた。

97年には勝さんが死去し、19年には長男の俳優・鴈龍さんにも先立たれた。安住アナは「大変苦労が多かったと思います。ゆっくりとどうかお休みいただければと、今は思います。安らかな眠りにつかれますよう、心からお祈りを申し上げます」と、冥福を祈っていた。