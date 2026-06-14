◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、２番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が勝利。直前のゲリラ豪雨で馬場が良から一気に重に。そんな状況にもかかわらず、昨年に続く連覇を見事に達成した。

武豊騎手は１９８９年イナリワン、９３年メジロマックイーン、９７年マーベラスサンデー、０６年ディープインパクト、昨年のメイショウタバルに続く春のグランプリ６勝目。自身の持つ最多記録を更新した。また、先週の安田記念（シックスペンス）で成し遂げた自身の史上最年長Ｇ１勝利（５７歳２か月２４日）を再び塗り替え「ようやくピークが来ました」と笑いを誘った。勝ちタイムは２分１２秒１。

石橋調教師（メイショウタバル＝１着）「去年はちょっと感動したところがあったけど、今年はもちろんうれしいけど、ホッとしたという感じ。ファンが多い馬で、人気もしてましたからね。状態は記者会見で大阪杯に近いと言いましたけど、勝ったから言うのもなんですけど、より上。それくらい自信があったんで、それが結果に出たんですかね。調教がうまくいってもレースがうまくいかないことがあったけど、ここ２走はすごく返し馬とか見てると、いい返し馬ですし、落ち着いているなって感じですね」

「僕はそういうのはあまり考えないんですけど、ちょっと大阪杯よりイラついているかなと見てたんですけど、豊くんがまたがってからね、すごく落ち着いたんで、これなら大丈夫だなと。（雨は）松本会長が降らせたんじゃないですかね。他が馬場を気にするならプラスにはなったんじゃないですかね。（レースは２番手からだったが？）ゲート裏行ったらねタバルに任せるしかない。完璧じゃないですかね。すごく豊くんといいレースをしてくれたと思います」

「（先頭で駆けぬけた瞬間は？）本当にホッとしたし、感謝の気持ちでいっぱいですね。（メイショウタバルの強さは？）すべてじゃないですかね。勝ったから許して（笑）。（厩舎としての取り組みは？）調教はうまくいってもレースではということがありましたけど、ここ２走は本当にうまくいったんでね。これで少しはタバルを信用していいのかなと。信用してますけどね、そういう掛け合いはね。（松本オーナーには？）勝ちましたよ。ありがとうございます。それだけです。言葉では言い表せない。（今後は？）馬の状態を見て、凱旋門賞にも登録してますし、まずは馬の状態を見ながらですね」

「（ファン投票は３４万票越えだったが？）今日は途中でね雨降って、雨にぬれたお客さんもおられますけど、タバルを応援してくださって本当にありがとうございます。これから、凱旋門賞にも登録しているんで、強いタバルを見せたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします」