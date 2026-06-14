¡ÚÎ©Àî»ÔµÄÁª¡ÛÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤¬Ç®ÊÛ¡õÃ¦Àþ¥È¡¼¥¯¡ÖÍîÁª¤·¤¿¤é¤â¤¦Íè¤¤¤Ø¤ó¤Ç¡Á¡×
¡¡Åìµþ¡¦Î©Àî»ÔµÄÁª¡Ê£²£±ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£±£´Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÉÚÅÄ³Ê¡Ê¤È¤ß¤¿¡¦¤¤¤¿¤ë¡Ë»á¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ËÆ±ÅÞÂåÉ½¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ù»²±¡µÄ°÷¤äÍËÜ¹áÂåÉ½Âå¹Ô¤é¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£Ê£ÒÎ©Àî±ØÁ°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿É´ÅÄ»á¤Ï¡ÖÎ©Àî¤ÏÀ¾Åìµþ¤Î¿·½É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£±Ç²è¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤Ç±ÊÅÄÄ®¤¬´°Á´¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤³¤ÎÎ©Àî¤ËÎ×»þÀ¯ÉÜ¤ò°Ü¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¤È¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤À¤È»×¤¦¡£Î©Àî¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê³¹¡×¤ÈÆâ³ÕÉÜºÒ³²ÂÐºöËÜÉôÍ½È÷»ÜÀß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬¶¯¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½¡¶µÃÄÂÎ¤â¶¯¤¤¡£ºÇ¶á¤ÏÊÝ¼é¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤µ¤¨¤â¤Û¤Ü¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥ê¥Ù¥é¥ë»Â¤ê¤ËÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢ÉÚÅÄ»á¤ò¡ÖÊÝ¼éÅÞ¤Î±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡£¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ìÎ©Àî»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÃ¦ÀþÏÃ¤¬Â³¤¡¢àÉ´ÅÄ¥ï¡¼¥ë¥Éá¤ËÆÍÆþ¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢°ú¤¼è¤Ã¤¿ÍËÜ»á¤¬¡Ö±ÊÅÄÄ®¤ò´Þ¤à¼óÅÔ¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÎ©Àî¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ã¤¤¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë³¹¡¦Î©Àî¤Ë·Ð¸³Ë¤«¤ÊÉÚÅÄ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±éÀâ²ñ¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÉ´ÅÄ»á¤¬¡Ö¤Û¤ó¤ÞÍê¤à¤Ç¡Á¡£ÉÚÅÄ¤µ¤ó¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤é¤â¤¦Î©ÀîÍè¤¤¤Ø¤ó¤Ç¡Á¡£¤Þ¤¿Î©Àî¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÍËÜ»á¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£