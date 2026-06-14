4児の父・織田信成、焼き餃子入ったボリューム弁当披露「組み合わせ完璧」「詰め方上手」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月12日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「ボリューム満点」と話題の豪華弁当
織田は、「＃お弁当備忘録」と題して写真を投稿。たっぷりの白米に綺麗に焼き色のついた焼き餃子を合わせ、ゆで卵や焼きそば、チキンナゲット、ほうれん草の炒め物などをバランス良く詰め込んだ弁当を披露している。
またお弁当のおかずの組み合わせについて、「餃子は付属ポン酢あっさりと」「茹で過ぎた卵」「焼きそばにナゲットは草」と、ユーモアを交えながらそれぞれの仕上がりや感想について記している。
この投稿に、ファンからは「餃子がお弁当に入っているの最高」「焼きそばにナゲットの組み合わせ完璧」「ボリューム満点で食べ応えがありますね」「お弁当作りに励む姿が素敵」「詰め方上手」などという反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「ボリューム満点」と話題の豪華弁当
◆織田信成、ボリューム満点の手作り弁当披露
織田は、「＃お弁当備忘録」と題して写真を投稿。たっぷりの白米に綺麗に焼き色のついた焼き餃子を合わせ、ゆで卵や焼きそば、チキンナゲット、ほうれん草の炒め物などをバランス良く詰め込んだ弁当を披露している。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「餃子がお弁当に入っているの最高」「焼きそばにナゲットの組み合わせ完璧」「ボリューム満点で食べ応えがありますね」「お弁当作りに励む姿が素敵」「詰め方上手」などという反響が寄せられている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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