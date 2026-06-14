「かつみ・さゆり」さゆり、フリルミニ×圧巻美脚に驚きの声「脚長すぎてびっくり」「プリンセスみたい」夫・かつみの失敗も報告
【モデルプレス＝2026/06/14】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが5月12日、自身のInstagramを更新。パステルカラーのミニ丈衣装ショットを公開した。
【写真】夫婦芸人の56歳妻「女びっくり」と話題の圧巻美脚ショット
さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とつづり、階段での姿を投稿。「お洋服のポイントは〜 クマちゃん 隠れて2クマちゃんいます〜」「色々カスタムしてますです」と説明し、パステルピンクやミントグリーンを取り入れた淡いカラーリングのフリルミニドレスを披露。頭には大ぶりの髪飾りを合わせ、胸元には可愛らしいクマのモチーフがあしらわれている。幾重にも重なったフリルスカートからは、美しい脚がまっすぐに伸びている。
また、「今日お家帰ってびっくり！！」「かつみさんがま〜たネットショッピング失敗して 老化防止サプリ1つ買ったつもりが
一箱12個届いてるの巻〜」と、夫・かつみの失敗を報告。「なんで〜 そんなに老化が怖いか！それともこれが老化なのか〜」とユーモアを交えてコメントしている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美脚」「脚長すぎてびっくり」「おとぎ話のプリンセスみたい」「もう1匹のクマちゃんどこ〜」「かつみさんのサプリ事件、声出して笑った」「失敗を笑い飛ばすさゆりさんが女神」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】夫婦芸人の56歳妻「女びっくり」と話題の圧巻美脚ショット
◆さゆり、フリルミニドレスから圧巻美脚
さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とつづり、階段での姿を投稿。「お洋服のポイントは〜 クマちゃん 隠れて2クマちゃんいます〜」「色々カスタムしてますです」と説明し、パステルピンクやミントグリーンを取り入れた淡いカラーリングのフリルミニドレスを披露。頭には大ぶりの髪飾りを合わせ、胸元には可愛らしいクマのモチーフがあしらわれている。幾重にも重なったフリルスカートからは、美しい脚がまっすぐに伸びている。
一箱12個届いてるの巻〜」と、夫・かつみの失敗を報告。「なんで〜 そんなに老化が怖いか！それともこれが老化なのか〜」とユーモアを交えてコメントしている。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美脚」「脚長すぎてびっくり」「おとぎ話のプリンセスみたい」「もう1匹のクマちゃんどこ〜」「かつみさんのサプリ事件、声出して笑った」「失敗を笑い飛ばすさゆりさんが女神」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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