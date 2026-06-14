元Juice＝Juiceメンバー、ショーパンから美脚スラリ オールブラックコーデに「スタイル抜群すぎる」「着こなしが格好いい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】元Juice＝Juiceの稲場愛香が6月14日までに、自身のInstagramを更新。映画鑑賞コーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳元ハロプロ美女「お顔小さすぎる」美脚際立つショートパンツ姿
稲場は「先日、ひと足お先に 映画『Michael／マイケル』 鑑賞させていただきました！」と報告。「幼少期からダンスや音楽に触れてきた私にとって とても感慨深い映画でした」「昔スクールで踊ったな〜とか 懐かしい思い出も蘇ったり 改めてキング・オブ・ポップの凄さを感じました！！」と、思い出を振り返りながら感想をつづった。
投稿された写真では、黒ジャケットにショートパンツ、黒ブーツのオールブラックコーディネートを披露。マイケル・ジャクソンの大型パネルと一緒に写ったショットでは、美しい脚のラインが際立っている。
さらに、東京ミッドタウン日比谷にて開催中の、映画『Michael／マイケル』公開記念特別展示「スペシャル・エクスペリエンス」を訪れたことも報告。「わくわく空間すぎて 帰り道はずっとマイケル聴いてました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群すぎる」「脚が綺麗」「お顔小さすぎる」「パネルとの2ショットが可愛すぎる」「オールブラックの着こなしが格好いい」「帰り道にマイケル聞いちゃうの分かる」「映画見たくなった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元ハロプロ美女「お顔小さすぎる」美脚際立つショートパンツ姿
◆稲場愛香、ジャケット×ショーパンで美脚スラリ
稲場は「先日、ひと足お先に 映画『Michael／マイケル』 鑑賞させていただきました！」と報告。「幼少期からダンスや音楽に触れてきた私にとって とても感慨深い映画でした」「昔スクールで踊ったな〜とか 懐かしい思い出も蘇ったり 改めてキング・オブ・ポップの凄さを感じました！！」と、思い出を振り返りながら感想をつづった。
さらに、東京ミッドタウン日比谷にて開催中の、映画『Michael／マイケル』公開記念特別展示「スペシャル・エクスペリエンス」を訪れたことも報告。「わくわく空間すぎて 帰り道はずっとマイケル聴いてました」とつづっている。
◆稲場愛香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群すぎる」「脚が綺麗」「お顔小さすぎる」「パネルとの2ショットが可愛すぎる」「オールブラックの着こなしが格好いい」「帰り道にマイケル聞いちゃうの分かる」「映画見たくなった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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