乃木坂46菅原咲月、美脚のぞくスリットワンピ姿のディズニー満喫ショット公開「美人オーラすごい」「すぐバレそう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】乃木坂46の菅原咲月が6月11日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた様子を公開した。
【写真】20歳乃木坂副キャプテン「ため息出る」と話題のディズニーショット
菅原は「夢みたいな時間だった」と記し、ドーム屋根の建物が並ぶアラビアンコーストを背に撮影したソロショットを複数枚投稿。白のワンピースに同色のカーディガンを羽織り、ミニーマウスのチェック柄のカチューシャを身につけ微笑む姿が収められており、ワンピースのスリットから美しい脚がのぞいている。
また、胸の前で指を組んだポーズの写真や、カチューシャに手を添えたショットなども載せている。
この投稿は「プリンセスみたい」「美人オーラすごい」「完璧なスタイル」「すぐバレそう」「可愛すぎてため息出る」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】20歳乃木坂副キャプテン「ため息出る」と話題のディズニーショット
◆菅原咲月、美脚のぞくスリットワンピ姿のディズニーショット披露
菅原は「夢みたいな時間だった」と記し、ドーム屋根の建物が並ぶアラビアンコーストを背に撮影したソロショットを複数枚投稿。白のワンピースに同色のカーディガンを羽織り、ミニーマウスのチェック柄のカチューシャを身につけ微笑む姿が収められており、ワンピースのスリットから美しい脚がのぞいている。
また、胸の前で指を組んだポーズの写真や、カチューシャに手を添えたショットなども載せている。
◆菅原咲月の投稿に「美人オーラすごい」と反響
この投稿は「プリンセスみたい」「美人オーラすごい」「完璧なスタイル」「すぐバレそう」「可愛すぎてため息出る」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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