3児の母・中村仁美アナ、8種類の“中学生男子弁当”披露 牛タンから麻婆豆腐まで「市販品の使い方が上手」「詰め方や弁当箱のチョイスが参考になる」と話題
【モデルプレス＝2026/06/14】フリーアナウンサーの中村仁美が6月14日までに、自身のInstagramを更新。8種類の手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「補食まで完璧」8種類の“中学生男子弁当”
中村は「お弁当備忘録」「＃中学男子弁当」などと記し、手作り弁当を公開。ふるさと納税で届いた牛タンを使った牛タン弁当、ポトフを保温ジャーに入れたササミフライのパン弁当、具だくさんの焼きそば弁当、ノーマル唐揚げ弁当、コンビニ惣菜を上手に使った「そぼろ＆セブンの鮭弁当」、レトルト食品を活用した「無印のミートパスタ弁当」、レモンペッパー手羽弁当、ボリューム感のある麻婆豆腐弁当の8種を1枚の写真にまとめて披露した。それぞれの弁当にはゼリー飲料やビスケット、チーズなどの補食も添えられている。
中村は「相変わらずのメニューです」とコメントを添え、「お弁当不要の試験期間は あっという間に終わり…引き続き頑張りましょう」と近況をつづっている。
この投稿には「全部美味しそう」「長男くんが羨ましい」「市販品の使い方が上手」「補食まで完璧」「詰め方や弁当箱のチョイスが参考になる」「毎日違うメニュー作れるの尊敬」といった反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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◆中村仁美、長男の弁当8種公開
中村は「お弁当備忘録」「＃中学男子弁当」などと記し、手作り弁当を公開。ふるさと納税で届いた牛タンを使った牛タン弁当、ポトフを保温ジャーに入れたササミフライのパン弁当、具だくさんの焼きそば弁当、ノーマル唐揚げ弁当、コンビニ惣菜を上手に使った「そぼろ＆セブンの鮭弁当」、レトルト食品を活用した「無印のミートパスタ弁当」、レモンペッパー手羽弁当、ボリューム感のある麻婆豆腐弁当の8種を1枚の写真にまとめて披露した。それぞれの弁当にはゼリー飲料やビスケット、チーズなどの補食も添えられている。
◆中村仁美の投稿に反響
この投稿には「全部美味しそう」「長男くんが羨ましい」「市販品の使い方が上手」「補食まで完璧」「詰め方や弁当箱のチョイスが参考になる」「毎日違うメニュー作れるの尊敬」といった反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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