岐阜競輪「アジア・アジアパラ大会協賛競輪（G3）」は14日、12Rで決勝戦が行われ、岩井芯（21＝岐阜）がパワフルな1コーナー捲りで北日本5車ラインを粉砕。5月の松阪に続くG3連覇を達成した。食らいついた川口は8分の1車輪差の2着。3着は五日市が入った。

北日本5車との2分戦。「まずは前攻めが大前提」だった中部勢は、川口が気合の飛び出しでS合戦を制圧。岩井―川口―小堺―内藤―高橋―嵯峨―五日市―竹村―中田での周回に。

正攻法で車間を切る岩井に対し、高橋は少しタイミングを遅らせて赤板1コーナーからスパート。岩井は踏みながらそれを出させて6番手に下げると、ホームから捲りに出る。そのスピードに嵯峨の番手捲りは間に合わず。最後は打鐘過ぎに内藤に絡まれながらもしっかり続いた川口との一騎打ち。8分の1車輪差で川口の差しを振り切り5月松阪に続くG3連覇を達成。

「前から北日本を踏んで出させるという作戦。あとは自分のタイミングで仕掛けた。最終4コーナーで（川口）聖二さんが鼻息を荒らげてきたので全力で踏み直した。いい勝負ができたと思う。G3連覇は出来過ぎですね」

突っ張り一辺倒ではなく、今回も純粋な力勝負で別線2段駆けを粉砕。G1組不在とはいえ、2度目のタイトルは本物の証。125期最強の道を歩むマッスルマンの今後に大注目だ。（岡田 光広）