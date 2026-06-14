◇第67回宝塚記念 芝2200メートル（2026年6月14日 阪神競馬場）

G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。昨年に続く連覇で、ゴールドシップ（2013、2014年）、クロノジェネシス（2020、2021年）に続く史上3頭目の快挙となった。

横殴りの雨がレース直前に降り、馬場状態が「良」から「重」に変わった。急きょ、宝塚記念オリジナルの生ファンファーレがなくなる状況下でも、関係なかった。

メイショウタバルは父ゴールドシップ、母メイショウツバクロ（母の父フレンチデピュティ）の血統。

騎乗した武豊はJRA・G1通算86勝目、石橋守師は同2勝目を挙げた。

▼石橋師 オーナー（昨年8月に逝去した松本好雄さん）に勝ちましたよ、ありがとうございます、とそれだけ。言葉では言い表せない。今後は馬の状態を見てからになるが、凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン芝2400メートル）に行くことになると思う。

▼宝塚記念 1960年に創設。ファン投票50位以内のうち出馬投票を行った上位10頭に優先出走権が与えられる。上半期を締めくくるグランプリレース。シンザン、ハイセイコー、トウショウボーイらが勝っている。