◇交流戦 中日9―5日本ハム（2026年6月14日 エスコンF）

中日は日本ハムとの打撃戦を制し、連敗を3でストップ。今季の交流戦を7勝11敗で終えた。朝田憲祐球団本部長は試合後、ここまでの戦いを総括した。

「交流戦で巻き返したいというふうに、始まる前に皆さんにお伝えしたんですけど、結局借金19。バンテリンドームもいっぱいですし、今日も北海道にいっぱいファンの方も来てくださっている。こんなに応援してくださっている皆さんに勝ちを届けられなくて、申し訳ないと思っています。来週からまたセ・リーグの戦いが始まりますので、一戦一戦、チームと球団とが一体となって戦っていきたい」

開幕前の下馬評は高かった今季だが、岡林、サノー、上林ら主力野手に負傷者が続出。「けが人が春から出ていましたけど、決して戦力が劣っているとは私自身は思っていません。このように主力選手がけがから復帰してきて、戦力は充実してきていますので。投手陣も今安定していますし、これからはきっちりと一つ一つ勝てるように戦っていって、ファンの皆さんに勝利をお届けしたい」と前を向いた。

井上監督にも言及。「監督自身は現場を預かる身、トップとして成績が伴わなければ自ら責任を取る覚悟はあるというふうにおっしゃっていました。こういう中で、そういう覚悟で戦っているんじゃないかと思っていますので、選手が最大のパフォーマンスを発揮できるようなサポートはしていきたい。補強等々。まだシーズンは終わっていませんし、半分弱ですので、まだ諦めていませんので、最善の策はとっていきたい」

セ・リーグ最下位の借金19。苦しい戦いが続くが、ペナントレース再開をきっかけに巻き返したい。