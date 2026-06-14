奈良県広陵町立広陵北小、広陵東小で５月、給食で提供された米粉パンにカビが混入していたことがわかった。

町には２校を含めて町立小が５校あり、全校に提供されたパン計約２０００個を同じ製造業者が納入しているが、これまでに児童からの健康被害の訴えはないという。

町教育委員会によると、５月１９日に両校のそれぞれ１人の児童がパンをちぎったところ、黒やオレンジ色の数ミリの豆状の異物を見つけ、担任に報告した。２人はパンを少し食べていたが、その時点でやめ、他の児童はそのまま給食を続けたという。

その後の調査で、異物はカビの一種だったと判明。パン生地を機械でこねる工程で、機械の上を通る配管に付いていたカビが振動で落ちたとみられる。

町教委はすぐには公表せず、調査結果が出た後の今月９日になって保護者向けに「異物混入に関するご報告とお詫（わ）び」と題し、カビの混入を知らせ、「不安なことがあれば連絡を」などとする文書を配布した。

約３週間後の対応について、町教委は「異物が金属片など明らかに危険なものではなかったため、給食を中止したりすぐに公表したりしなかった」としている。

保護者の一人は「子どももカビのパンを食べたかもしれない。すぐに連絡があれば、気をつけて体調を見守ることができたのに」と、町教委の対応を疑問視している。