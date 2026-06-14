サッカー日本代表は日本時間１５日早朝、米テキサス州ダラスでオランダと対戦する。

試合が行われるダラスは今、サッカー熱が上がっている。そこで触れた優しさと「おもてなしの精神」とは。（デジタル編集部 古和康行）

心に染みる「ガンバレ」

「ガンバレ、ニッポーン！」

ダラス・フォートワース空港からホテルへ向かう道中、配車アプリ「ウーバー」を通じて、迎えにきてくれた運転手の男性は、私の顔を見るなりそう叫んだ。

サッカー日本代表が練習拠点を置くテネシー州ナッシュビルから、初戦を戦うダラスへ移動した。５日前、日本からナッシュビルに向かう道中で、飛行機がダイバート（目的地以外の場所にやむを得ず着陸すること）して、別の空港に降り立った。ロスからナッシュビルへの移動に続き「２回連続のダイバート」。本来２時間のフライトで済むはずが、約８時間かかった。

「もう、新幹線に乗りたい……」。オンタイムで一度も飛行機に乗ったことがない記者は、心が折れかかっていたが、男性のガンバレニッポーンで、なぜか、少しだけ元気が出た。大リーグ・ヤンキースのファンだという彼は、いかに松井秀喜が素晴らしい選手かという話を続け、英語が分からない私は「イグザクトリー」「クール」だけで乗り切った。

今、ダラスには日本人があふれている。別のウーバーの運転手からも「サッカーの試合を見にきたのか」と聞かれて、「そうだ」と答えると、「いたるところに日本人がいるよ」と笑った。そう言われると、なんだか元気が出てくるから不思議だ。

やはり違う、開催地の盛り上がり

ダラスで試合をするのは、今のところ計８か国。日本とオランダ、イングランドとクロアチア、アルゼンチンとオーストリア、日本とスウェーデン、ヨルダンとアルゼンチンの試合が行われる予定だ。

ダラスはＮＦＬのカウボーイズやＮＢＡのマーベリックス、ＮＨＬのスターズなどが本拠地を構えるスポーツどころ。アメリカ４大スポーツの人気チームが多い街だが、今はサッカー一色だ。

やはり、試合が実際に行われる「開催地」の盛り上がりはすごい。ダラスのメイン通りには、サッカーゴールが設置されていたり、ありとあらゆるところにサッカー関連の広告があしらわれていたりする。ちなみに、滞在先のホテルにもワールドカップを模したモニュメントが置かれていた。

とりわけ、独特な盛り上がり方を見せているのが、中心地に隣接する「ディープ・エラム」という地域だ。この地域は、バーやタトゥースタジオ、スモークショップ（電子たばこを多く扱っている）などがあり、グラフィティアートがそこかしこにある、なんとも「ストリート色」の強い場所だ。

この街にダラスで試合を行う８チームの巨大壁画があると聞かされていたので、探してみると、メイン通り沿いにクロアチアの巨大壁画があった。さわやかな青と緻密な線のイラストで枠取りされている。何より駐車場に隣接する建物の一面を使っているのだから、サイズはとてつもなく大きい。しばらく見とれていたが、日本のものを探そうと思ったが、どこに行っても見つからなかった。

「エッ……エクスキューズミー、ホエアイズジャパニーズアート……？」

「ビズネストリップ、アズ、ジャーナリスト……。トゥー、レポーティング、ワールドカップス……。へへへ……」

クロアチアのグラフィティを描いていたアーティストに話しかけてみる。自分でも無理だろと思う英語だったが、彼女は笑顔でアートの所在地一覧を見せてくれた上で、さらに彼女は翻訳アプリを用いて「日本のアートを描いたアーティストは私の同僚なの！ 紹介するわ！」と伝えてくれ、インタビューの段取りまでつけてくれた。

アーティストのおもてなし

彼女の名前はメリッサ（３３）。ダラスを拠点に活動しているアーティストだ。

彼女は「これまでにクロアチアを含むヨーロッパ１３か国や、南米、アジアの国も訪れた」としながら、「メインに据えたモドリッチがいかに優れた才能を持っているかということも作品作りを通して学んだ。文字や伝統のハート形の民芸品などクロアチアの文化を深くは知らなかったので、現地の友人に連絡を取りながら意味を考えてアートに落とし込んでいる」「ワールドカップが地元で開催されるのは本当に素晴らしい体験。まるで世界中の文化が自分のところに来てくれているような気分です！」と喜んでいる。

ただ、作品はまだ、未完成。「イラストは（現地時間）１７日までに仕上げて、月末には全体を完成させたい」としている。

東京五輪の招致活動以来、すっかり定着した「おもてなし」の言葉。記者として取材をしていると、おもてなし“する側”の話を扱うことがもっぱらだ。でも、“される側”に回ると、こんなにありがたいことかと思う。

「ガンバレ、ニッポン！」という明るい声や、言葉が違っても交わされる笑顔や親切心……。ホストタウンで暮らす人の誰でもできる心がけが、誰かの一日を明るくするのであれば、お安いご用だ。日本に帰ったら「おもてなし大国」の一員として、背筋を伸ばして生活しようと決意した。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。新入社員の時に先輩記者から受けた「現場をとにかく歩け」というアドバイスを守っているが、そのせいでアメリカでは裏路地に幾度となく迷い込んでいる。