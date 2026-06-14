宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神・芝２２００メートル）は、武豊騎手が騎乗した２番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が勝利。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１４日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。

直前のゲリラ豪雨で馬場状態が重馬場に変更された宝塚記念。その馬場を味方にメイショウタバルが連覇を飾った。安藤氏は「武豊は天気も操るんやね」と冗談を交えながら、「現地におった方なら分かると思うけど、直前に神風が吹いた豪雨。稍重を通り越しての重馬場で表彰式には止んどるんやから」とレースの直前に起きた急激な天候の変化に驚きっぱなしの様子だった。続けて「レースもコスモキュランダが飛ばして、実質はマイペースのハナ。クロワデュノールも最善を尽くしとるが、勝負事には運があるからな」と元騎手ならでは視点で振り返った。

メイショウタバルの武豊騎手はレース後のインタビューで「胸を張ってフランスに行けると思います」と明言。安藤氏も「この連覇で胸を張って凱旋門賞に迎えるし、お世話抜きにチャンスあると思う。どの名手も抑えたがるレースやが、ユタカちゃんのやることはひとつでしょ」（原文ママ）と今後の動向にも言及した。続けて「クロワデュノールとの新ライバル関係も面白い。別路線から有馬記念で相まみえてほしい」と再戦も期待。３着に敗れたダノンデサイルについては「枠順と展開ひとつで分かんないよ」と分析している。